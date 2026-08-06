Famiglia nel bosco, uno dei fratellini si morde le dita fino a sanguinare. I periti: “Trauma da sradicamento”
Mentre i Trevallion-Birmingham aspettano con ansia che il Tribunale dei minorenni accolga l’istanza di ricongiungimento con i figli per passare insieme il Ferragosto (stiamo parlando della cosiddetta “famiglia nel bosco”), sembra che uno dei bambini non stia bene, almeno secondo il rapporto di due periti.
“Segnali compatibili con una condizione di sofferenza psicologica significativa”
Il piccolo si morde le dita fino a farle sanguinare, metterebbe in atto comportamenti autolesionistici come reazione psicologica a una situazione (vive in casa famiglia con i fratelli separato dai genitori) che lo fa soffrire. Senza che riesca a spiegarlo a parole.
Per gli esperti – citati da Il Messaggero – quei morsi autolesionisti ci raccontano un forte disagio interiore che non riesce ad essere espresso verbalmente. Vanno letti come “segnali compatibili con una condizione di sofferenza psicologica significativa”.
Un disagio, spiegano gli psicologi, riconducibile a “segnali compatibili con una condizione di sofferenza psicologica significativa”.
Spie, insomma, di qualcosa di più grave sotto la superficie, tenendo conto della angosciosa girandola di separazioni dolorose, allontanamenti coatti, ricongiungimenti temporanei, trasloghi e cambi di domicilio.
“Evidenti manifestazioni cliniche riconducibili agli effetti del trauma da sradicamento, osservabili sul piano emotivo, comportamentale e relazionale”, dicono gli esperti.