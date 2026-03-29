Una recente ricerca della Marian University di Indianapolis, presentata al congresso ACS Spring 2026 dell’American Chemical Society, ha evidenziato potenziali rischi legati al fast fashion per bambini. Gli indumenti a basso costo, prodotti rapidamente per seguire le tendenze della moda, possono contenere quantità eccessive di piombo, sostanza tossica soprattutto per i più piccoli. Le ricercatrici sottolineano come le normative sui livelli di piombo nei prodotti per bambini siano difficili da far rispettare, vista la grande mole di importazioni e la variabilità dei controlli di qualità. Questo rende la contaminazione da piombo un problema potenzialmente diffuso e poco monitorato.

Magliette a rischio e colori più pericolosi

Il team di studio ha testato 11 magliette per bambini provenienti da quattro rivenditori statunitensi. Tutti i campioni superavano il limite federale di 100 parti per milione (ppm) di piombo totale consentito per i prodotti accessibili ai bambini. Secondo Priscila Espinoza, tra le autrici, i tessuti dai colori vivaci come rosso e giallo presentavano concentrazioni più elevate rispetto a quelli dai toni più tenui, indipendentemente dal marchio. In laboratorio, le ricercatrici hanno simulato la digestione gastrica e il possibile trasferimento di piombo in caso di contatto con bocca o masticazione, comportamenti frequenti nei bambini più piccoli.

Implicazioni per la salute

I risultati indicano che un’esposizione ripetuta ai tessuti contaminati potrebbe superare il limite giornaliero di sicurezza stimato, suggerendo la necessità di monitoraggio clinico nei bambini a rischio. Gli esperti ricordano che non esiste un livello sicuro di piombo nel sangue infantile e che i bambini sotto i sei anni sono particolarmente vulnerabili, soprattutto a causa dei comportamenti mano-bocca e oggetto-bocca.