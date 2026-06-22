Momenti di paura giovedì scorso sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ustionato a seguito di una fiammata improvvisa sviluppatasi all’interno di un vagone. L’episodio si è verificato davanti agli occhi dei passeggeri e ha immediatamente generato panico a bordo.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni minorenni presenti sul treno stavano utilizzando del gel igienizzante. Una parte del liquido sarebbe finita accidentalmente sugli indumenti del giovane, che è uno studente con una grave disabilità. Poco dopo, uno dei ragazzi avrebbe utilizzato un accendino, innescando una fiammata che ha provocato l’incendio dei vestiti del 17enne.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Decisivo è stato l’intervento di un agente di polizia libero dal servizio che si trovava a bordo del convoglio. L’uomo è riuscito a spegnere rapidamente le fiamme e a mettere in sicurezza il ragazzo, evitando conseguenze ancora più gravi. Nello stesso momento è stato bloccato il presunto responsabile in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il treno è stato fermato nella stazione di Vetralla, dove sono intervenuti i soccorsi. Il giovane è stato poi trasportato all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è stato curato per le ustioni riportate e successivamente dimesso con una prognosi di circa venti giorni.

Le indagini: incidente o episodio di bullismo

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Sono stati ascoltati diversi testimoni presenti sul treno e si sta cercando di ricostruire i rapporti tra il 17enne e gli altri giovani coinvolti.

Uno degli aspetti centrali dell’indagine riguarda il possibile movente del gesto. Le forze dell’ordine stanno verificando se il ragazzo conoscesse i coetanei o se possa essere stato vittima di un episodio di bullismo legato alla sua disabilità. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità penali e stabilire se si sia trattato di una tragica fatalità o di un gesto volontario.