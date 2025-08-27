Un episodio insolito e allo stesso tempo preoccupante ha avuto luogo a Biella, dove un uomo di 57 anni ha deciso di lavare il proprio cane utilizzando un autolavaggio fai-da-te per automobili. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha legato l’animale alla sbarra distanziatrice prevista per le vetture, lo ha insaponato e poi lo ha risciacquato utilizzando la lancia ad alta pressione normalmente destinata ai veicoli.

La scena, che di per sé appare assurda, è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza della stazione di servizio. Il personale dell’autolavaggio, incredulo di fronte a quanto stava accadendo, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Le immagini mostrano chiaramente il cane, di piccola taglia, sottoposto a una situazione potenzialmente dolorosa e stressante. Il gesto dell’uomo è stato interpretato dalle autorità come maltrattamento animale, una condotta punibile penalmente, considerando le possibili sofferenze inflitte all’animale dal getto d’acqua ad alta pressione.

Denuncia e conseguenze legali

Le indagini sono state condotte dai carabinieri forestali di Biella, in collaborazione con il nucleo operativo e radiomobile dell’Arma. L’uomo è stato identificato e rintracciato, e ora deve rispondere di maltrattamento ai sensi della legge italiana. La vicenda suscita particolare sorpresa considerando che il cane era di piccola taglia, quindi lavabile comodamente in una vasca da bagno o affidabile a un toelettatore professionista, evitando così inutili sofferenze e stress.