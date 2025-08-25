Nella notte tra sabato e domenica, a Gardone Riviera lungo la Gardesana, una sfida choc si è trasformata in un grave incidente. Intorno alle 2.30, nei pressi dell’hotel Monte Baldo, alcuni giovani poco più che ventenni, alterati dall’alcol, hanno iniziato a fingere di volersi gettare sotto le auto in transito. La bravata è finita male per un turista irlandese del 1998 che, durante la “sfida”, è stato travolto da una Porsche guidata da un automobilista tedesco. Il 27enne, sbalzato sul cofano e poi scaraventato a terra, è stato soccorso d’urgenza e trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono serie ma non risulta in pericolo di vita: i medici hanno disposto una prognosi di circa un mese per una frattura dell’osso frontale, una ferita alla testa e contusioni polmonari. Dalle prime indagini sembra trattarsi di un episodio isolato, nato dall’abuso di alcol, e non di una sfida social come quelle – sempre più diffuse – legate a pericolosi giochi di coraggio. I due ragazzi infatti non hanno girato né diffuso video. L’incidente è stato comunque registrato dalle telecamere della zona. L’autista, risultato negativo ai test di alcol e droga, ha dichiarato di non aver potuto evitare l’impatto.