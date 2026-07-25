Lo hanno trovato con centinaia di files di natura pedopornografica e fotografie di bambini al mare, da lui scattate all’insaputa delle vittime. Per questo un 59enne, incensurato, residente ad Arezzo è stato arrestato in flagranza dalla polizia, su delega della procura di Firenze, per detenzione di materiale pedopornografico.

L’indagine è partita da una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) e condotta dal Centro operativo di Firenze, ed ha permesso di identificare e localizzare l’uomo. Sulla scorta degli elementi raccolti, la procura fiorentina ha emesso un decreto di perquisizione nel corso della quale è stato trovato il materiale. Il 59enne è risultato anche amministratore di una pagina, su un noto social network, che tratta tematiche naturiste.