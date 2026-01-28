Una ragazza di 15 anni è stata tenuta prigioniera e brutalmente torturata in uno scantinato a Sud di Lione da quattro minorenni, arrestati dalla polizia francese: si tratta dell’ex fidanzato della vittima e di altre tre ragazzine. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Progrès, la ragazza, che si trovava in una casa-famiglia ad Annecy, il 25 gennaio aveva accompagnato il suo ex fidanzato diciassettenne a Oullins-Pierre-Bénite, nel dipartimento del Rodano, prima di essere violentemente aggredita dal ragazzo e da tre sue amiche minorenni.

Sequestrata e torturata, poi la fuga

Stando a quanto riferito da una delle fonti all’Afp, i quattro avrebbero sottoposto la ragazza a “terribili abusi”. A Oullins, la 15enne è stata portata in un appartamento con tre ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni, tra cui la nuova fidanzata del ragazzo. La ragazza è stata poi condotta in uno scantinato, dove sono iniziate le violenze. Una delle adolescenti l’ha accoltellata alla coscia , mentre un’altra ha cosparso il suo corpo del contenuto di un estintore, ustionandola gravemente. Poi il gruppo si è accanito sulla 15enne spogliandola e tagliandole la schiena in più punti.

La ragazza, dopo diverse ore di tortura, è riuscita a fuggire nella mattina di lunedì 26 gennaio. Alcuni passanti l’hanno avvistata mentre vagava per strada in stato confusionale, ferita e ricoperta di sangue. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari, che hanno soccorso la giovane trasportandola poi in ospedale. Nella mattinata del 27 gennaio, la polizia è riuscita a localizzare due delle minorenni coinvolte, che si trovavano ancora nell’appartamento in cui era stata portata la 15enne. La polizia ha poi arrestato gli altri due minorenni, incluso il ragazzo, e anche un altro giovane, che avrebbe guidato l’auto da Annecy ma non avrebbe partecipato alle violenze. Tutti e cinque sono in custodia della polizia, che ha provveduto anche al sequestro di alcuni video nei quali vengono mostrati gli abusi inflitti alla ragazza. I quattro adolescenti saranno portati davanti al procuratore dei minorenni di Lione.