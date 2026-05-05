Francia: pasti a un euro per tutti gli studenti universitari, senza distinzione di reddito
Tutti gli studenti francesi, qualsiasi sia il loro reddito, possono mangiare da ieri nei ristoranti universitari pagando un euro. Il provvedimento, chiesto da tempo dalle organizzazioni studentesche, era stato inserito nella legge di bilancio 2026.
Il diritto al “pasto a un euro”
Il diritto al “pasto a un euro” nei ristoranti gestiti dai Centri regionali delle opere universitarie e scolastiche, esiste da anni per gli studenti con borse di studio e quelli in difficoltà finanziarie.
Gli altri, finora, pagavano 3,30 euro (il pasto per tutti a un euro era diventato un diritto soltanto nel periodo della pandemia).
Il premier Sébastien Lecornu, in cerca di un compromesso sul bilancio 2026 per evitare la sfiducia, aveva annunciato a gennaio diversi provvedimenti a favore del potere d’acquisto, come chiesto dal Partito socialista. Fra questi, il pasto universitario a un euro.
Per il 2026, sono stati attribuiti 50 milioni di euro alla voce in bilancio relativa al mancato guadagno dei ristoranti universitari, i quali pagano 8-9 euro per ognuno dei pasti e per reclutare il personale necessario in aggiunta ai 7.500 dipendenti che già lavorano negli 800 punti di ristoro.