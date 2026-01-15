Doveva essere una semplice trasferta calcistica, ma la serata si è conclusa con un arresto. Un uomo e una donna, fratello e sorella arrivati da Bologna per assistere alla partita Juventus-Cremonese di lunedì scorso, sono stati scoperti all’interno dell’Allianz Stadium di Torno diverse ore dopo il termine dell’incontro. I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si erano nascosti all’interno dell’impianto con l’intenzione di trascorrervi la notte, consumando generi alimentari e riposando nei locali dello stadio.

A notarli è stato il personale di vigilanza, che ha contattato il numero unico di emergenza 112. All’arrivo dei militari del Radiomobile, i due hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati bloccati a poco distanza. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di tre bottiglie di spumante sottratte all’interno dello stadio. Per lui è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di furto in concorso, mentre la sorella è stata denunciata a piede libero alla procura.