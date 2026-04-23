Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso nella notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore originario di Villacidro, è stato colpito da un proiettile al petto mentre si trovava nel cortile di un palazzo in via Settimio Severo. Dopo essere stato raggiunto dal colpo, avrebbe fatto pochi passi prima di accasciarsi a terra privo di sensi.

L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte e un quarto, quando al 118 è arrivata una chiamata che segnalava la presenza di un giovane ferito in strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza medicalizzata, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il proiettile, secondo le prime ipotesi, potrebbe aver colpito organi vitali.

Immediato anche l’arrivo dei carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari, che hanno transennato l’area per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno ascoltando i residenti e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza, mentre si indaga sulle ultime ore di vita del giovane e sulle sue frequentazioni per chiarire il movente e risalire ai responsabili.