Anna Democrito ha svegliato i suoi bambini, li ha vestiti con l’abito della prima comunione e li ha presi in braccio. Ha spalancato la finestra e ha lasciato cadere nel vuoto i suoi tre figli dal terrazzo al terzo piano dell’appartamento in cui viveva a Catanzaro. Poi li ha seguiti gettandosi anche lei nel vuoto.

Il gesto drammatico ha portato alla morte della donna e di due bimbi, uno di 4 anni ed uno di 4 mesi. Si è salvata solo la bambina di sei anni ora ricoverata in Terapia Intensiva in condizioni critiche anche se stabili. La bambina ora verrà trasferita al Gaslini di Genova.

Il marito ha cercato di rianimare i figli

Nel momento della tragedia il marito era in casa ma non si è reso conto di quanto stava accadendo. L’uomo è intervenuto dopo avere sentito il rumore della caduta. Non vedendo nessuno in casa si è precipitato in strada e ha cercato di rianimare i figli e la moglie in attesa dei soccorsi. Non c’è stato però nulla da fare: i due bimbi e la donna sono morti sul colpo. Sull’asfalto è rimasto un ciuccio rosso che probabilmente aveva il bimbo più piccolo.

La donna è stata descritta come una assidua frequentatrice della parrocchia e molto attiva nel sociale. Negli ultimi tempi in chiesa non stava andando molto a causa degli impegni familiari. In mano, i soccorritori le hanno trovato un rosario.

Gli inquilini del palazzo la conoscevano e sono rimasti sconcertati da quanto accaduto. La donna aveva manifestato già in passato un disagio di natura psichiatrica. Dopo la nascita, a dicembre, dell’ultimo figlio la depressione si era aggravata.