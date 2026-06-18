Un giovane arbitro 22enne è morto in un incidente stradale quando la sua auto è stata centrata da un’altra vettura alla guida della quale c’era un trentenne ubriaco.

La scorsa notte a Chieri, in provincia di Torino

L’incidente è avvenuto la scorsa notte a Chieri, in provincia di Torino. Il conducente dell’auto che ha provocato l’incidente è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Lo scontro frontale è avvenuto all’altezza del campo sportivo. In auto con il trentenne c’erano altri quattro ragazzi che tornavano da una serata probabilmente trascorsa in un locale.

L’auto avrebbe invaso l’altra corsia e centrato frontalmente quella del 22enne che, poco prima dell’incidente, aveva finito di arbitrare tre partite di calcio a 7 al campo sportivo di San Giacomo.

I sanitari arrivati sul posto hanno tentato a lungo di rianimare il giovane arbitro, che era residente a Nole nel Canavese, ma non c’è stato nulla da fare e il 22enne è morto in ambulanza.

Sottoposto ai test, il conducente del mezzo che ha provocato l’incidente è risultato positivo a quello per l’alcool. Gli altri 4 occupanti della vettura sono stati trasportati in ospedale con ferite lievi.