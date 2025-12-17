Una notte di paura a Stornara, piccolo comune di circa 5.800 abitanti in provincia di Foggia. Sei garage sono stati svaligiati, lasciando molte famiglie senza beni e provocando forte preoccupazione tra i cittadini. L’emergenza criminalità si aggiunge a un contesto già difficile: il paese ha perso tutti gli uffici bancari e postali, vittime di continui assalti negli ultimi mesi. La mancanza di servizi essenziali rende la comunità ancora più vulnerabile, aumentando il senso di isolamento e insicurezza tra gli abitanti.

La comunità in ginocchio

Il sindaco Roberto Nigro ha commentato con rammarico la vicenda, denunciando la drammatica situazione locale: «Sono stato informato che sei portoni sono stati svaligiati in una sola notte. Siamo in emergenza e molte famiglie hanno perso beni importanti». Nigro ha espresso solidarietà alle vittime e assicurato che l’amministrazione continuerà a chiedere aiuto alle autorità nazionali per garantire sicurezza e tranquillità. Il paese si sente abbandonato e la popolazione vive quotidianamente nella paura di nuovi furti.



Lo sfogo del sindaco e l’appello alle istituzioni

Non è la prima volta che Nigro denuncia la crescente criminalità: poche settimane fa aveva parlato di “guerra” contro i ladri, dopo l’assalto a un bancomat locale. “Non abbiamo più nulla, ci hanno messo in ginocchio”, aveva dichiarato, rivolgendosi direttamente al Ministro dell’Interno, al prefetto di Foggia e alle autorità competenti. Il sindaco chiede interventi concreti e urgenti, affinché lo Stato non abbandoni i cittadini e possa ristabilire sicurezza e ordine in un paese che ormai soffre quotidianamente per questi atti criminali.