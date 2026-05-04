Oltre ad Andrea Sempio saranno ascoltate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo quanto riportato dai social del Tg1, i carabinieri di Milano hanno notificato nelle ultime ore gli inviti a comparire per l’interrogatorio alle due cugine di Chiara Poggi, che verranno sentite come persone informate sui fatti.

Le gemelle Cappa dovrebbero essere ascoltate domani, 5 maggio, tra Milano e Pavia, mentre l’audizione di Marco Poggi, fratello della vittima, è fissata per mercoledì 6 maggio, con ogni probabilità a Mestre. Nella stessa giornata è previsto anche l’interrogatorio di Andrea Sempio, indicato dagli inquirenti come indagato per l’omicidio della giovane.

Secondo quanto trapela, Sempio potrebbe scegliere di avvalersi della facoltà di non rispondere.