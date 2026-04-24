Tra poche settimane la Procura di Pavia chiuderà le indagini per la morte di Chiara Poggi mettendo nero su bianco ciò di cui si parla da mesi: gli inquirenti sarebbero pronti a chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, all’epoca 19enne. Secondo la nuova ricostruzione di cui parlano diversi giornali e siti internet, sarebbe proprio lui l’autore del delitto. La Procura ha elementi ritenuti solidi pronti per essere vagliati dal Tribunale.

Alberto Stasi oggi 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere con l’accusa di aver ucciso Chiara Poggi, uscirà (almeno per ora) dal perimetro accusatorio. Per gli investigatori infatti, “non sono emersi elementi che lo collochino sulla scena del crimine”. Anzi ce ne sarebbero “diversi in contrasto” con quanto scritto nelle sentenze. Tutto ciò porterà alla revisione del processo sgonfiando allo stesso tempo tutte le altre piste di cui si è parlato in questi anni.

L’incontro ufficiale fra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, si è concluso dopo 45 minuti. Si è discusso proprio della richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi da inviare alla Corte d’appello di Brescia. La Pg di Milano ha spiegato che “lo studio delle carte non sarà né veloce né facile”.