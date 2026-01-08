Un gatto è stato trovato morto senza testa in via Ortega, alla periferia di Licata, nell’Agrigentino. Si tratterebbe di un felino randagio della zona, ucciso e poi decapitato o, viceversa, morto proprio a causa della tortura. I dettagli della vicenda non sono noti, così come il possibile momento in cui l’animale è stato ucciso. Come si legge su Agrigento Notizie, a notare il corpo del felino, riverso sull’asfalto, sono stati alcuni residenti che hanno subito avvisato la polizia municipale.

Il gesto ha scosso profondamente gli abitanti del quartiere. Sembra che il gatto facesse parte di gruppo di animali randagi che da mesi si aggirano pacificamente nella zona, accuditi da diversi abitanti. I vigili urbani stanno raccogliendo elementi per risalire ai responsabili del gesto. Intanto sui social sono in molti ha far sentire il proprio sdegno: “È proprio vero le bestie siamo noi, In natura non esiste animale che uccide per divertimento, tranne l’uomo. Povera creatura”, scrive un utente. “Spero nel karma, sia istantaneo per questi mostri assassini. Maledetti fino alla settima generazione”, commenta un altro.