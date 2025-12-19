Un gattino è rimasto gravemente ferito da una tagliola comunemente utilizzata per catturare le volpi. Ad accorgersi dell’animale in difficoltà una coppia, che il 14 dicembre 2025 stava passeggiando ad Azzano Decimo, in Friuli Venezia-Giulia. L’animale è stato salvato dai vigili del fuoco e dal personale veterinario dell’associazione Mi fido di te. Il gatto aveva un zampa tranciata e una volta finite le cure sarà affidato ad un’oasi felina.

La posizione del Partito animalista italiano del Friuli Venezia Giulia

“Siamo felici che il gatto sia stato trovato e tratto in salvo – ha fatto sapere il PAI, come si legge su Il Gazzettino – grazie alla segnalazione di coscienziosi e responsabili cittadini che non si sono girati dall’altra parte, e grazie all’intervento dei vigili del fuoco oltre che dell’associazione Mi fido di te con il supporto veterinario» premette l’attivista del Pai-Fvg Irene Giurovich. «Ovviamente ci auguriamo che la vittima innocente non debba patire sofferenze per la zampa tranciata e possa recuperare. Certo è che questo episodio deve far scattare senza alcun indugio l’intervento immediato delle forze dell’ordine visto che l’impiego di queste tagliole, oltre a rappresentare un pericolo, configura pure un reato. Le tagliole sono illegali”.