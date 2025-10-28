Si chiama Soy Sauce e la sua storia ha commosso gli amanti degli animali oltre oceano. Questo micio dal pelo nero e bianco è stato gettato da un’auto in corsa nello Stato americano dell’Illinois. Rimasto zoppo, il gatto è stato salvato dai volontari dell’associazione St. Sophia’s Forgotten Felines, poi accolto da The Cat House Lounge. Si temeva che per via del suo handicap non avrebbe mai trovato una famiglia pronta ad adottarlo. Ma così non è stato.

L’adozione di Soy Sauce

“Ero preoccupata che Soy Sauce potesse essere ignorato dai potenziali adottanti a causa della sua zoppia”, racconta Irene Lee, portavoce di The Cat House Lounge, come si legge sul sito Zampa de La Repubblica. “Così ho pubblicato un video su TikTok e l’ho condiviso anche su Instagram e Facebook. Sono felicissima che le persone lo abbiano visto e si siano innamorate di lui”. Una donna si è innamorata della storia di Soy Sauce e ha voluto incontrarlo. Quando lo ha visto, lo ha adottato subito. “Eravamo tutti felicissimi – ha aggiunto Lee –. Soy Sauce meritava la sua occasione. Questo è il motivo per cui ho aperto The Cat House Lounge: creare un luogo accogliente, simile a un salotto, dove incontrare gatti adottabili fuori dalle gabbie”.