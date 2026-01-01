Un gatto è morto dopo essere stato chiuso e abbandonato in uno zaino con cerniera lasciato dentro a un parco del Regno Unito. L’episodio è accaduto pochi giorni prima di Natale. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha dichiarato che l’animale “è stato crudelmente abbandonato come un pezzo di spazzatura” nel Reddish Vale Park, a Stockport, in Inghilterra, il 23 dicembre 2025.

La gatta era svenuta e soffriva di grave ipotermia. È stata portata da un veterinario ma non è stato possibile salvarla, ha specificato l’organizzazione benefica, che ha lanciato un appello per raccogliere informazioni al fine di cercare di scoprire chi l’ha abbandonata così. Francesca Iraci, ricercatrice della RSPCA, ha dichiarato: “È stata trovata svenuta e in grave ipotermia quando è stata portata dal veterinario, con l’addome disteso. Purtroppo il veterinario non è riuscito a salvarla, ma mi conforta il fatto che non fosse sola e che i veterinari e il cittadino che l’ha trovata abbiano mostrato gentilezza verso di lei”.