Il Giubileo di Vasco è ufficialmente battezzato. Sono bastati meno di 30 minuti dall’apertura della vendita generale (dopo quella per il fan club) per polverizzare oltre 550mila biglietti destinati ai dieci concerti che, dal 6 al 25 giugno 2027, trasformeranno lo Stadio Olimpico di Roma nella capitale del rock italiano.

Ulteriori posti se lo stadio lo consente

Data l’alta richiesta, l’organizzazione fa sapere che se sarà possibile, nei prossimi mesi verranno messi in vendita ulteriori posti, compatibilmente con le disponibilità dell’Olimpico.

“Le potenzialità di Vasco superano da tempo le capienze disponibili”, commenta Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia. “La domanda continua a crescere e ogni volta ci confrontiamo con un limite che non è quello del pubblico, bensì quello degli spazi. Per quest’anno va bene così”.

Il 2027 sarà dunque l’anno del Giubileo di Vasco, un mese di festa per i suoi cinquant’anni di carriera. Ma sarà anche una pagina di storia della musica dal vivo in Italia.

“Io sono uno di quelli che se non trova le porte aperte, le sfonda”

Ancora una volta Vasco è l’apripista, inaugurando la più grande residency negli stadi mai realizzata nel nostro Paese: dieci concerti consecutivi nella stessa città, un modello che fino a oggi apparteneva soprattutto ai grandi artisti internazionali e che guarda al futuro dei grandi eventi anche in Italia.

“Io sono uno di quelli che se non trova le porte aperte, le sfonda – ha scritto il Komandante sui suoi social -. E quando una strada non c’è, se la inventa. Io sono un apri… pista! Il bello del rock è proprio questo: qualcuno apre la strada… e gli altri seguono.

E siccome mi annoio facilmente, anche il prossimo anno ho intenzione di aprire un’altra strada”.