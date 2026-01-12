Lo hanno ucciso a colpi di petardi. Questa la crudeltà riservata a un gatto, trovato morto a Firenze, nel quartiere Isolotto. Dietro il gesto ci sarebbe una baby gang, che già si è resa protagonista di altri gesti come infastidire i residenti o commette furti: “Sono sempre i soliti”.

Ad accorgersi del micio è stata una signora anziana, che ha beccato la banda di teppisti in azione lungo l’Arno mentre stavano facendo scoppiare dei petardi. In un primo momento non si è accorta di quanto accaduto, pur avendo sentito un miagolio. Poi, dopo che i ragazzini di sono allontanati, si è avvicinata, trovandosi davanti il corpo trucidato dell’animale. “Sono facilmente riconoscibili, sono soliti fare confusione anche fuori dal supermercato della zona: infastidiscono la gente e a volte rubano anche: adesso serve una risposta”. Queste le parole di Simone Scavullo, presidente del comitato Cittadini per Firenze, che ha denunciato quanto accaduto ai carabinieri, in attesa di giustizia.