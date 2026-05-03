Scende dall’auto di un’amica davanti la propria abitazione e precipita in una cavità del terreno fino a restare sommersa quasi completamente. Tutto è avvenuto nel quartiere Wolseley, a Winnipeg, in Canada.

Christine Keilback, 58 anni, ha raccontato che sabato sera stava rientrando a casa accompagnata dagli amici Lynda e Jeff Regan quando, all’improvviso, è scomparsa dalla loro vista. “Quando sono arrivati da me, è stato scioccante vedermi con testa e spalle appena fuori dal terreno. Il suolo ha ceduto di colpo. Non ricordo la caduta, è stato tutto rapidissimo”, ha spiegato alla CBC News.

Bloccata nella buca, la donna si è accorta presto di non riuscire a risalire autonomamente. In attesa dei soccorsi, ha persino chiesto a un’amica di fotografarla, mentre vigili del fuoco e paramedici della città si preparavano all’intervento.

“Era quasi surreale, ho anche salutato qualcuno. Una situazione assurda”, ha detto al Winnipeg Free Press.

I soccorritori l’hanno poi imbragata e sollevata con un verricello, riuscendo a tirarla fuori senza ferite.

Inizialmente aveva pensato a una voragine, ma le autorità hanno chiarito che si trattava di una caditoia senza copertura. Poco distante ne è stata trovata un’altra nello stesso stato. La donna ha espresso sollievo per la messa in sicurezza delle aperture.