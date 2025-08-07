Ucciso mentre era in fila per il cibo. Suleiman Al-Obaid, conosciuto anche come il ‘Pelé del calcio palestinese’, è morto in un attacco israeliano che secondo la Palestine Football Association (Pfa) “ha preso di mira i civili in attesa di aiuti umanitari nel sud di Gaza”.

La notizia si è diffusa in brevissimo tempo su tutti i media in lingua araba, a partire da Al Jazeera che ha riportato la notizia.

“Una delle stelle più brillanti del calcio palestinese”

Al-Obaid aveva 41 anni ed era stato uno dei giocatori di punta della nazionale palestinese di calcio. Era considerato uno degli attaccanti più talentuosi della Striscia di Gaza League e aveva iniziato la carriera con la sua squadra di casa, il Khadamat Al-Shati Club.

In seguito era entrato a far parte dell’Al-Amari Youth Center Club nella Cisgiordania occupata, poi del Gaza Sports Club, prima di approdare in nazionale, ha raccontato sul suo sito la Palestine football association.

Nel corso della sua carriera, ha ricordato l’associazione, il calciatore aveva segnato oltre 100 gol, “diventando una delle stelle più brillanti del calcio palestinese”.

Obaid segnò il suo primo gol internazionale per la Palestina contro lo Yemen durante il campionato della Federazione calcistica dell’Asia occidentale del 2010. In seguito il calciatore rappresentò la nazionale nelle qualificazioni alla Afc Challenge Cup del 2012 e poi nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo Fifa del 2014, da cui la Palestina fu eliminata.

Per la Palestine Football Association si tratta del 662simo atleta palestinese che muore dall’inizio della guerra, mentre sarebbero 321 le vittime tra membri delle associazioni calcistiche, tra giocatori, allenatori, dirigenti, arbitri oltre che partecipanti ai consigli direttivi delle squadre locali.