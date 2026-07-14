Un bidello di 50 anni rischia il processo con l’accusa di violenza sessuale su minore dopo aver provato a baciare una studentessa di 14 anni. I fatti risalgono allo scorso 10 ottobre e sarebbero avvenuti all’interno di un istituto tecnico del centro di Genova. Secondo quanto ricostruito, il bidello avrebbe raggiunto la giovane studentessa approfittando di una sua uscita dall’aula per un malessere. Dopo averla fatta entrare in uno stanzino le avrebbe chiesto un abbraccio. Al rifiuto della ragazzina, l’uomo l’avrebbe stretta a sé provando a darle un bacio sulla bocca.

Bidello a rischio processo

Sotto choc, la ragazzina si era rivolta a un’insegnante e a scuola erano arrivati i poliziotti delle volanti. La studentessa era stata portata al Gaslini per gli accertamenti del caso. Per l’uomo adesso è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio della procura di Genova per violenza sessuale su minore. Nei prossimi giorni si terrà l’udienza preliminare davanti alla giudice Maria Di Lazzaro, che deciderà se rinviare a giudizio il bidello o proscioglierlo.