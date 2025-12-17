Si chiamava Elio Arlandi, l’uomo di 67 anni morto ieri sera a Genova dopo essere stato trascinato per due chilometri da un camion. Arlandi era un musicista noto in città ed era tra i fondatori del gruppo blues Big Fat Mama. La Procura ha disposto il sequestro del mezzo pesante e del telefono dell’autista. La sezione infortunistica della polizia locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La tragedia è avvenuta in via Cantore. A quanto pare, il conducente del camion non si è accorto di nulla. A fermare il mezzo pesante sono stati alcuni passanti che hanno notato qualcosa che veniva trascinato. È stato quindi allertato il personale medico e i Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno estratto il corpo incastrato tra le ruote.

Chi era Elio Arlandi

Arlandi aveva lavorato a lungo come autista di mezzi pesanti. Aveva 67 anni ed era conosciuto a Genova dopo che, a partire dal 1979, aveva dato vita al gruppo blues dei Big Fat Mama, tra i primi in Italia a proporre il genere.