Tre leonesse sono morte nel giro di due giorni al Parco Zoologico Tama di Hino, alla periferia di Tokyo. Gli animali, di età compresa tra i 3 e i 15 anni, sono deceduti tra martedì e mercoledì. Secondo quanto riportato da Japan News, le autopsie hanno accertato che tutte soffrivano di disidratazione e insufficienza multiorgano, elementi che portano a ritenere il colpo di calore la causa del decesso.

Le prime notizie

L’ondata di caldo estremo che da metà luglio interessa il Giappone ha avuto pesanti conseguenze anche sugli altri esemplari presenti nello zoo. Il Parco Tama ospitava, fino al mese scorso, 16 leoni, di cui cinque maschi e undici femmine, con un’età compresa tra uno e vent’anni. Dieci animali hanno manifestato sintomi come perdita di appetito, debolezza e riduzione dell’attività, rendendo necessario l’intervento dei veterinari. Per tutelare gli animali e consentire le cure, il parco ha sospeso l’accesso del pubblico all’area dei leoni dal 23 luglio. Attualmente una leonessa e due leoni maschi restano in gravi condizioni e sono sottoposti a trattamento. Il Parco Zoologico Tama alleva ed espone leoni dal 1964 e, secondo le autorità, non si era mai verificato un episodio simile. “Non si è mai verificato un caso di morte di leoni per caldo al Parco Zoologico Tama”, ha dichiarato un funzionario del governo metropolitano di Tokyo.