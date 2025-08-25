È stata ritrovata in fondo a una scarpata la ragazza di 16 anni scomparsa nelle ultime ore in Valle d’Aosta. A individuarla è stato Teo, il cane da ricerca dei vigili del fuoco. Quando è stata raggiunta dai soccorritori era cosciente e con parametri vitali stabili. Trasportata in ambulanza all’ospedale Parini di Aosta, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza o aggressione, ma saranno gli accertamenti medici a chiarire la dinamica.

Le ricerche si erano concentrate in quella zona grazie alle immagini delle telecamere di una stazione di servizio, che l’avevano ripresa mentre si dirigeva verso Aosta. Su segnalazione dei genitori, che avevano presentato denuncia ai carabinieri, la centrale unica del soccorso aveva attivato nel pomeriggio il piano regionale di ricerca persone scomparse, con il supporto della Protezione civile. Secondo quanto raccontato dalla madre, la ragazza si era allontanata dopo una lite con alcuni coetanei. L’ultimo contatto telefonico risaliva alle 5.30 del mattino, mentre nella giornata il suo cellulare era stato agganciato da una cella ad Allein.