Un giovane di 27 anni di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri dai genitori. Il ragazzo era davanti al computer e indossava una maschera antigas, con cui, secondo quanto emerso, avrebbe inalato del gas refrigerante.

I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o lesioni, escludendo quindi un intervento esterno. Al momento non ci sono elementi certi che colleghino la tragedia a un gesto volontario o a sfide virali sui social network e canali streaming, anche se tale ipotesi viene comunque considerata dalle autorità come possibile scenario da approfondire.

Le indagini e i rilievi in corso

I carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Teramo hanno posto sotto sequestro il cellulare, il computer e altro materiale informatico del giovane, per verificare eventuali indizi sulle cause della morte.

La salma si trova attualmente all’obitorio dell’ospedale di Teramo, a disposizione del pm di turno, Di Marco, che dovrà decidere se disporre un esame autoptico. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire in modo definitivo le circostanze della tragedia, con particolare attenzione agli strumenti digitali del ragazzo e a eventuali fattori che possano aver influito sul decesso.