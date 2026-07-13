Un doppio rifiuto all’iscrizione a un corso di danza si è trasformato ieri mattina in tragedia a Cagliari. Un uomo di 52 anni ha impugnato un fucile calibro 12 regolarmente detenuto, ha sparato un colpo contro la titolare della palestra che gli aveva negato l’iscrizione ed è poi morto suicida con la stessa arma. La donna è riuscita a mettersi in salvo e non è rimasta ferita.

La prima ricostruzione

L’episodio è avvenuto poco dopo le 10 nel quartiere Mulinu Becciu, all’ingresso della città. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il cinquantaduenne aveva già tentato il giorno precedente di iscriversi al corso di danza, ricevendo un primo rifiuto. Tornato ieri nella palestra, davanti a un secondo “no” avrebbe estratto il fucile e fatto fuoco in direzione della titolare dell’attività.

La donna, che in quel momento si trovava insieme a un’altra persona, è riuscita a rifugiarsi all’interno dell’edificio, evitando di essere colpita. Subito dopo, sempre secondo i primi accertamenti, l’uomo ha rivolto l’arma contro sé stesso ed esploso un secondo colpo al torace. I sanitari del 118, intervenuti in pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

All’arrivo della polizia, il corpo del 52enne era riverso a terra con accanto il fucile utilizzato per sparare. Gli accertamenti hanno stabilito che il primo colpo ha raggiunto la parte superiore dell’ingresso della palestra, lungo la traiettoria percorsa dalla donna durante la fuga.

Gli specialisti del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica hanno repertato i due bossoli calibro 12 e raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori della Squadra Mobile e delle Volanti, coordinati dalla Procura di Cagliari, hanno ascoltato diversi testimoni per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Al termine del sopralluogo, la salma è stata trasferita nelle camere mortuarie dell’ospedale “A. Brotzu” di Cagliari, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia disposta dalla Procura.