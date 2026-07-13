Sam Neill, protagonista di ‘Jurassic Park’, è morto oggi in Australia all’età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa “improvvisa e inaspettata”.

Neozelandese, cittadinanza irlandese

“Sam era circondato dai suoi cari e se n’è andato con la dignità che ha contraddistinto tutta la sua vita”, si legge nel comunicato, in cui si precisa inoltre che non era affetto da cancro.