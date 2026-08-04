Hanno approfittato di un momento di massima emergenza per colpire chi stava cercando di salvaguardare persone e territorio. Mentre decine di vigili del fuoco erano impegnati a domare il violento incendio divampato il 28 luglio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese, ignoti hanno forzato un mezzo di soccorso del distaccamento di Garbagnate Milanese, rubando attrezzature indispensabili per gli interventi di emergenza. Il bottino è stimato in circa 25mila euro e comprende un divaricatore idraulico motorizzato, una cesoia idraulica e un tagliapedali, strumenti utilizzati negli incidenti stradali per liberare le persone rimaste intrappolate tra le lamiere. Un furto che, oltre al danno economico, rischia di compromettere la tempestività dei soccorsi.

La denuncia

A denunciare l’accaduto è stata l’Associazione amici dei vigili del fuoco di Garbagnate Milanese: “Mentre i vigili del fuoco volontari stavano spegnendo un grande incendio a Novate Milanese, qualcuno ha rubato dal loro mezzo di soccorso le attrezzature per gli incidenti stradali. Mentre loro erano impegnati a domare le fiamme, qualcun altro li ha derubati alle spalle. Chi ha compiuto questo gesto forse non sa che alcune attrezzature vengono acquistate dalle associazioni come la nostra, grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare i loro vigili del fuoco donando o aiutando a creare iniziative per raccogliere fondi. Non sa che da oggi chi resterà coinvolto in un incidente potrebbe dover attendere che i soccorsi arrivino da un Comune più lontano. E quei minuti in più possono fare la differenza tra la vita e la morte”.

Durissima la condanna del consigliere regionale della Lega Riccardo Pase: “È un gesto vile, ignobile e inaccettabile, che merita la più ferma condanna. Chi ha compiuto questo furto non ha soltanto sottratto del materiale operativo, ma ha colpito un simbolo di altruismo e di servizio alla collettività”. Nel frattempo sono state avviate le indagini e l’associazione ha promosso una raccolta fondi per acquistare le attrezzature rubate e ripristinare al più presto la piena operatività del distaccamento.