Poco dopo la mezzanotte italiana, Trump ha ribadito la necessità di una risposta “molto forte, molto potente”, mentre dall’amministrazione americana arrivavano segnali contrastanti: il vicepresidente J.D. Vance sosteneva che un accordo con l’Iran fosse ancora possibile nel giro di settimane o mesi. Nel frattempo, i media iraniani segnalavano esplosioni nella provincia di Hormozgan, sull’isola di Qeshm e lungo la costa affacciata sullo Stretto di Hormuz.

Secondo fonti iraniane, i raid statunitensi hanno colpito basi navali a Sirik e Jask, sistemi radar e difese aeree a Bandar Abbas e batterie missilistiche sull’isola di Qeshm. Nella notte, tra l’1.40 e le 2.30 (sempre ora italiana), si sono susseguite una seconda e una terza ondata di bombardamenti. Alle 3.08 il Centcom ha dichiarato conclusa l’operazione, precisando di aver colpito sistemi di difesa aerea, radar e centri di controllo iraniani con munizioni di precisione.

La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Nelle ore successive l’Iran ha rivendicato attacchi con missili e droni contro installazioni militari statunitensi nella regione, tra cui la Quinta Flotta in Bahrein, una base in Kuwait e la base di Al-Azraq in Giordania. Bahrein e Kuwait hanno attivato le difese aeree, mentre l’esercito giordano ha dichiarato di aver intercettato cinque missili diretti verso il proprio territorio.

In mattinata Teheran ha condannato i raid americani come una violazione della propria sovranità, ribadendo il diritto a una “legittima risposta di rappresaglia” e minacciando azioni ancora più dure in caso di nuove operazioni militari statunitensi.