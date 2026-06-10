Gli Usa bombardano l’Iran dopo l’abbattimento di un Apache, Teheran risponde con missili e droni
Tra la tarda serata di ieri e le prime ore di oggi si è consumata una nuova e pericolosa escalation tra Stati Uniti e Iran, innescata dall’abbattimento di un elicottero Apache americano nello Stretto di Hormuz. Intorno alle 23 italiane, il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato l’avvio di attacchi definiti di “autodifesa” contro obiettivi iraniani, ordinati dal presidente Donald Trump come risposta a quella che Washington ha definito un'”ingiustificata aggressione” di Teheran.