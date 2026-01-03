Un uomo di 33 anni con disabilità è stato aggredito a Trani da un ragazzo di 16 anni per quello che sarebbe stato interpretato come “uno sguardo di troppo” rivolto alla sua fidanzata. L’episodio di violenza, avvenuto in strada, è stato ripreso con un telefono cellulare dalla giovane e successivamente diffuso sui social network, per poi essere rimosso. La vittima, che soffre di un ritardo mentale, ha presentato denuncia ai carabinieri. Pur non essendosi sottoposto a cure mediche, l’uomo ha riportato graffi e lievi ferite al volto, giudicate guaribili in pochi giorni. I carabinieri hanno rapidamente identificato il presunto aggressore, minorenne, e trasmesso gli atti alla Procura per i minorenni di Bari, che sta ora valutando la sua posizione e gli eventuali provvedimenti da adottare.