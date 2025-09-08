Dopo sei anni di ricerche, la polizia della Repubblica Ceca ha finalmente individuato e arrestato il cosiddetto “pilota fantasma”, protagonista di una leggenda locale. L’uomo, 51 anni, era noto per aver guidato una presunta Ferrari di Formula 1 sulle autostrade ceche, attirando l’attenzione dei social e dei media grazie ai video virali. L’arresto è scattato dopo che alcuni automobilisti hanno segnalato la monoposto mentre faceva rifornimento in una stazione di servizio vicino a Dobris, permettendo alle forze dell’ordine di organizzare un blitz.

Pattuglie e un elicottero hanno raggiunto la sua abitazione nel villaggio di Buk. Secondo quanto riportato dai media locali, il 51enne si è inizialmente rifiutato di uscire dall’auto, dichiarando: “State violando la mia proprietà”, prima di essere ammanettato dopo un breve confronto con gli agenti.

Una Ferrari… solo in apparenza

L’auto che aveva creato il mito della Ferrari F1 che sfrecciava in autostrada non era in realtà una monoposto della scuderia di Maranello. Secondo fonti specializzate come auto.cz, si tratta di una Dallara GP2/08, monoposto utilizzata nella GP2 Series tra il 2008 e il 2010. Il logo Ferrari e la livrea richiamante i modelli F1 dei primi anni 2000 hanno alimentato il fascino dell’auto, generando l’illusione di una vera Ferrari F1 in circolazione sulle strade pubbliche.

Dal 2019, i video che mostravano il bolide sfrecciare sulle autostrade ceche si sono moltiplicati, e l’identità del pilota era rimasta anonima grazie al casco integrale. Ora, l’uomo rischia una pesante multa e il ritiro della patente, poiché le monoposto non sono omologate per le strade pubbliche.

Polemiche e testimonianze

Il figlio del 51enne, Lukas, ha duramente criticato l’intervento della polizia, sostenendo che gli agenti abbiano violato la proprietà privata senza motivo. “Gli eventi si sono sempre svolti senza problemi. Tutti sanno che la monoposto è in uso sulle autostrade dal 2019 e la gente si è abituata”, ha dichiarato al quotidiano Idnes.cz, negando un collegamento diretto con l’auto avvistata a Dobris.