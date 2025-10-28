È giallo sulla consegna a Israele, avvenuta ieri sera, di una bara da parte di Hamas. All’interno si trovavano i resti di un ostaggio, ma secondo le verifiche delle autorità israeliane, si tratterebbe di un corpo già riportato in Israele tempo fa per la sepoltura. I risultati dell’esame forense condotto presso l’istituto Abu Kabir di Tel Aviv hanno infatti confermato che i resti non appartengono a nessuno dei tredici ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza. La notizia è stata riportata dal Times of Israel.

Nel frattempo, diversi media israeliani — tra cui Channel 12 e la Radio dell’Esercito — citano testimonianze di riservisti dell’Idf secondo cui Hamas avrebbe inscenato il presunto ritrovamento del corpo. I miliziani, secondo queste fonti, avrebbero effettuato scavi nella parte orientale di Gaza City, estratto un cadavere da un edificio vicino e poi collocato il corpo in una buca, ricoprendolo di terra. Successivamente, avrebbero contattato la Croce Rossa per assistere alla “scoperta” del corpo. La Radio dell’Esercito riferisce inoltre che l’intera operazione sarebbe stata ripresa da un drone militare israeliano. L’Idf, al momento, non ha rilasciato alcun commento ufficiale sull’accaduto.