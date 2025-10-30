È definitiva la condanna a un anno per lesioni volontarie aggravate per i 4 poliziotti del reparto mobile di Genova che picchiarono con calci e manganellate il giornalista di Repubblica Stefano Origone.

In piazza Corvetto il 23 maggio 2019

Un pestaggio avvenuto durante gli scontri tra manifestanti antifascisti e polizia in piazza Corvetto il 23 maggio 2019 in occasione di un comizio di Casapound. Lo ha deciso la Cassazione.

Si chiude così la vicenda dopo un processo in primo grado e due di appello, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la precedente sentenza, con cui gli agenti erano stati condannati a 2.582 euro di multa ciascuno per lesioni colpose.

I quattro agenti (difesi dagli avvocati Paolo Costa, Rachele De Stefanis e Alessandro Vaccaro) avevano scelto il rito abbreviato. La Cassazione ha disposto pure la trasmissione degli atti all’amministrazione di competenza e cioè il ministero dell’Interno per i provvedimenti.

“Una sentenza giusta”

“Una sentenza giusta”, il commento di Origone (assistito dall’avvocato Cesare Manzitti e nel procedimento civile da Enrico Canepa ed Alessandro Repetto). Il giornalista ha dovuto essere sottoposto a operazioni chirurgiche e ricoveri a causa del pestaggio subito.

L’Ordine dei Giornalisti della Liguria, l’Associazione Ligure Giornalisti e il Gruppo Cronisti Liguri esprimono “soddisfazione per la decisione della Corte di Cassazione”.