Nei giorni scorsi, sull’A13, due camionisti sono stati fermati per un controllo di routine da parte della polizia stradale. Durante l’ispezione, gli agenti hanno notato l’assenza degli estintori, obbligatori sui mezzi che trasportano merci pericolose. Pochi istanti dopo, uno dei due conducenti, tentando di ingannare la polizia, si è ripresentato al posto di blocco con un estintore nuovo di zecca, affermando di averlo trovato nella cabina del suo camion. Pare che, nonostante i legittimi sospetti, gli agenti lo abbiano lasciato andare in mancanza di prove concrete.

Il furto al casello

Diversi minuti dopo, un’addetta al casello autostradale di Altedo (Bologna), notando che il suo estintore era scomparso dalle dotazioni di sicurezza esterne della struttura, ha deciso di segnalare la sparizione alle autorità. Il piano creativo e altrettanto ingenuo dei due camionisti è andato in fumo quando la polizia stradale ha intuito che erano stati loro ad aver rubato l’estintore al casello.

Il camion, infatti, è stato immediatamente intercettato dalla polstrada all’altezza dell’uscita di Ferrara Sud. Verificando nuovamente, gli agenti hanno rinvenuto nel mezzo proprio quell’estintore rubato. È così scattata, per entrambi i camionisti, una denuncia per furto. Al conducente è andata naturalmente peggio: gli è stata comminata una sanzione amministrativa di 850 euro e gli è stata ritirata anche la patente, sospesa per 15 giorni.