Quando manca forza di volontà, impegno e un pizzico di responsabilità, ecco che entrano in gioco la fantasia e l’ingegno, al di là di ogni logica. In questi giorni i media cinesi hanno riportato il caso piuttosto singolare di alcuni dipendenti pubblici di un comitato di quartiere nella città di Wenzhou, accusati di aver aiutato i colleghi ad assentarsi dal lavoro. Il trucco utilizzato risulta essere tanto semplice quanto impensabile: si presentavano sul posto di lavoro indossando mascherine di carta con i volti dei colleghi assenteisti, il tutto per ingannare il sistema di timbratura con il riconoscimento facciale. Con questo metodo, degno della peggior sequenza di un film di spionaggio, i colleghi timbravano il cartellino senza effettivamente presentarsi sul posto di lavoro.

La truffa del riconoscimento facciale

La truffa, attraverso la quale una o più persone timbravano il cartellino per l’intero gruppo mentre i colleghi assenteisti si godevano il (non) meritato riposo, è stata scoperta grazie a una telecamera di sicurezza, che ha ripreso diversi dipendenti mentre indossavano le maschere con i volti dei colleghi. Al momento non si sa quanti dipendenti pubblici siano coinvolti nel caso, né come siano riusciti a eludere il sistema di riconoscimento facciale ricorrendo solo ad alcuni semplici pezzi di cartone, dove la stampa del viso risulta essere oltretutto di bassa qualità.

Il caso ha naturalmente scosso il web, con molti utenti che hanno gridato allo scandalo: “Dovrebbero essere tutti licenziati e persino puniti legalmente. Ci sono così tante persone che fanno fatica a trovare lavoro”, ha commentato qualcuno. “Alcuni di noi devono lavorare più di 10 ore al giorno, mentre altri non lavorerebbero nemmeno per otto ore”, ha scritto qualcun’altro su X. In particolare, oltre all’indignazione, molti utenti si sono interrogati sul funzionamento di un sistema, come quello del riconoscimento facciale, che dovrebbe assicurare una certa affidabilità, soprattutto in un periodo storico in cui l’IA sembra poterla garantire senza troppi problemi.