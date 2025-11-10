Di recente, a Catania, la polizia stradale ha scoperto e sequestrato due scuolabus abusivi che qualcuno aveva ricavato dalla trasformazione di vecchi furgoni. I veicoli, privi di ogni qualsivoglia garanzia di sicurezza, obsoleti e non idonei al trasporto di persone, venivano utilizzati da due pensionati che avevano deciso di vestire i panni di autisti esperti. I due caricavano gli studenti trasportandoli da casa a scuola e viceversa, offrendo una sorta di “servizio privato”. La loro attività, però, si è interrotta bruscamente quando la polizia ha fatto scattare i controlli dei due veicoli, sui quali sono state riscontrate una serie infinita di gravi irregolarità.

Finti autisti su finti scuolabus

Sedili fissati nella maniera più approssimativa possibile, uscita di emergenza sigillata per ricavare più posti a sedere e la totale assenza delle cinture di sicurezza: non proprio un bel biglietto da visita per uno scuolabus “adibito” al trasporto di bambini. Nel corso degli accertamenti, i due finti autisti hanno manifestato non poca insofferenza per la durata dei controlli, sollecitando gli agenti a concludere rapidamente per poter riaccompagnare i ragazzi a casa. Stacanovismo puro, insomma, o più semplicemente il timore di essere scoperti. Pochi minuti dopo, infatti, gli agenti di polizia hanno proceduto al sequestro dei veicoli, al ritiro delle patenti e all’elevazione di multe salate per le numerose violazioni del Codice della Strada.

I minori presenti a bordo, invece, sono stati scortati negli uffici della Polizia Stradale e riaffidati ai familiari. Da alcune verifiche più dettagliate è emerso che i due pensionati svolgevano da tempo, senza alcun tipo di contratto, un servizio quotidiano di trasporto tra vari centri dell’hinterland catanese e la scuola.