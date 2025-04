Flamur e Gezime Sula, i genitori di Ilaria, la studentessa ventiduenne uccisa a Roma dall’ex fidanzato, hanno parlato di Marc Samson e di sua madre in un’intervista a Repubblica: “Lui deve marcire in carcere per tutta la vita. Quello che le ha fatto non si fa neanche agli animali. Nostra figlia non era un oggetto e l’ha buttata via come se lo fosse”. La madre di Marc Samson ha confessato di averlo aiutato a cancellare le tracce di sangue: “Come si fa a fare una cosa del genere? Avrebbe dovuto chiamare i soccorsi, l’ambulanza, la polizia. Non aiutarlo a pulire tutto, a coprirlo. Quella non è una madre”, hanno aggiunto i genitori di Ilaria.

Parlando della figlia hanno ricordato che “anche quel fine settimana la aspettavamo. Suo fratello è andato a prenderla alla stazione, il treno è arrivato e è ripartito e Ilaria non c’era”. Poi hanno ricordato: “Abbiamo provato a chiamarla, ma il telefono risultava spento. Lì abbiamo capito che era successo qualcosa”.