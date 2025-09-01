I monsoni quest’anno stanno provocando enormi danni in Pakistan e nel nord dell’India. Danni e morti che hanno spinto un ministro pakistano a dire che il cambiamento climatico è ormai “la nuova normalità”. Da fine giugno, il bilancio delle vittime in Pakistan è di 819 con 12 persone decedute solo nell’ultima settimana. Nella provincia indiana del Kashmir, i morti nel mese di agosto sono stati invece 60.

Nella provincia pakistana del Punjab vive la metà della popolazione del Pakistan e si produce grano, riso e cotone. Qui, più di un milione di persone sono state fatte sgomberare dalle loro case. Secondo le autorità si è trattato della peggiore inondazione degli ultimi quattro decenni. Inondazione che ha causato allagamenti e caos in migliaia di villaggi dove sono finiti sott’acqua anche importanti raccolti di cereali.

I monsoni e i fiumi

Le piogge monsoniche torrenziali e il rilascio di acqua in eccesso dalle dighe della vicina India hanno fatto ingrossare tre fiumi che sfociano nella provincia orientale, costringendo le autorità a violare gli argini in alcuni punti. Ciò ha causato inondazioni in più di 1400 villaggi, ha dichiarato l’autorità per la gestione dei disastri del Punjab.

Con l’acqua fino al petto

Gli abitanti di diversi villaggi tra cui quello di Qadirabad sono stati costretti a camminare con l’acqua fino al petto dopo che il fiume Chenab è straripato causando un’inondazione improvvisa. Gli altri fiumi che si sono ingrossati sono stati il Ravi e il Sutlej. L’India, prima di aprire le dighe ha trasmesso tre avvisi sulle possibili inondazioni al suo acerrimo rivale ed ha definito l’allerta una “misura umanitaria”.

Già nel 2022, delle inondazioni improvvise e senza precedenti avevano spazzato via strade, raccolti, infrastrutture e ponti, uccidendo in quest’area dell’India almeno mille persone.