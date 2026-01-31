I peggiori flop tecnologici del 2025: dal robot-colf al metalupo estinto. Bocciate le criptovalute di Trump e il pick-up elettrico di Musk
Flop tecnoloci. Orrori cosmici. Sono le otto “creazioni più disastrose” del 2025: dal robot-colf al metalupo estinto. Invenzioni spacciate come “miracoli della scienza” sono poi state bollate come “le creazioni più disastrose dell’anno”.
Parole e musica della rivista americana “Mit Technilogy Review”. Roba seria. Rivista fondata più di un secolo fa dal prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Tecnology), l’ateneo di Cambridge che conta 14mila dipendenti. Un Magazine autorevole che non fa sconti a nessuno; nell’ultimo numero ha strinato persino Donald Trump ed Elon Mask . Ecco i peggiori flop tecnologici del 2025. Partendo dal più gettonato.
- Il robot umanoide domestico: spacciato per la colf di casa che si sarebbe occupata delle faccende domestiche più noiose. Ha toppato di brutto.
- Metalupo modificato: l’azienda texana ha fatto un balzo all’indietro di 10 mila anni scodellando un lupo grigio (geneticamente modificato) estinto nel Quaternario. Nessuno l’ha voluto.
- Pick-up elettrico: invenzione di Elon Mask sicuro che avrebbe rivoluzionato la mobilità urbana. Non è andata così. Vendite zero.
- ChatGpr from Open Ai: fiasco totale. L’AI conversazionale presentato come un sistema in grado di risolvere problemi di livello umano ha tradito le attese.
- La valuta digitale del tycoon: Trump ha lanciato le “shitcoin” (criptovalute con scarso valore) prive di una tecnologia innovativa. Speculazione fallita.
- L’Apple Watch carbon neutral: annunciato come il primo orologio “a emissione zero” è stato travolto dalle critiche tanto che la produzione ha ritirato la dicitura.
- I vaccini mRNA: la tecnologia dei vaccini a mRNA è stata disincentivata e aspramente criticata anche da Robert F. Kennedy jr, Segretario della salute.
- La homepage Wikipedia: ultimo flop. L’enciclopedia online l’ha fatta grossa. Ha toppato le pagine scritte in groenlandese per la popolazione Inuit che è il popolo indigeno dell’Artico. Una raffica di traduzioni assurde, errori, sviste grossolane. Ora quelle pagine sono state cancellate.