Erano militanti del PKK curdo, secondo le forze dell’ordine turche, i due terroristi, un uomo e una donna, che martedì hanno assalito la sede di una azienda aerospaziale turca, in cui sono morte cinque persone e ne sono rimaste ferite più di 20.

Come risposta, l’aeronautica militare turca ha colpito obiettivi dei militanti curdi in Iraq e Siria, apparentemente in rappresaglia per un attacco a una delle principali aziende di difesa statali,

Il ministero della Difesa ha affermato che più di 30 obiettivi sono stati “distrutti” nell’offensiva aerea, senza fornire dettagli sui luoghi colpiti. Ha affermato che è stata presa “ogni tipo di precauzione” per prevenire danni ai civili.

Immediata risposta ai due terroristi

L’attacco è avvenuto ore dopo che presunti militanti curdi avevano fatto esplodere esplosivi e aperto il fuoco contro la società aerospaziale e di difesa TUSAS.

I due aggressori, un uomo e una donna, sono stati uccisi, ha affermato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya. Almeno 22 persone, tra cui sette membri del personale di sicurezza, sono rimaste ferite durante l’attacco.

Yerlikaya ha affermato che si ritiene che dietro l’attacco alla società di difesa ci sia il militante Kurdistan Workers’ Party, o PKK. Anche il ministro della Difesa Yasar Guler ha puntato il dito contro il PKK.

“Ogni volta diamo a questi mascalzoni del PKK la punizione che meritano. Ma non tornano mai in sé”, ha detto Guler. “Li perseguiteremo finché non sarà eliminato l’ultimo terrorista”.

La Turchia conduce regolarmente attacchi aerei contro il PKK, che ha una base in Iraq, e contro un gruppo di milizie curde in Siria, affiliato ai militanti. Non vi è stata alcuna dichiarazione immediata da parte del PKK. Anche il gruppo dello Stato Islamico e gli estremisti di sinistra hanno compiuto in passato attacchi in Turchia.

La condanna di mezzo mondo

“Condanno questo atroce attacco terroristico”, ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un incontro con il presidente russo Vladimir Putin a margine di un incontro dei BRICS in Russia.

Putin ha offerto le condoglianze. Una dichiarazione dell’ambasciata degli Stati Uniti ha affermato che Washington “condanna fermamente l’attacco terroristico di oggi”.

TUSAS progetta, produce e assembla velivoli civili e militari, veicoli aerei senza pilota e altri sistemi di difesa e spaziali. I suoi UAV sono stati determinanti nel far sì che la Turchia prendesse il sopravvento nella lotta contro i militanti curdi.

Prima dell’attentato l’annuncio di una possibile scarcerazione di Ocalan

L’attacco è avvenuto un giorno dopo che il leader del partito nazionalista di estrema destra turco, alleato di Erdogan, aveva sollevato la possibilità che al leader incarcerato del PKK potesse essere concessa la libertà vigilata se avesse rinunciato alla violenza e avesse sciolto la sua organizzazione.

Il gruppo di Abdullah Ocalan combatte per l’autonomia nel sud-est della Turchia in un conflitto che ha ucciso decine di migliaia di persone sin dagli anni ’80. È considerato un gruppo terroristico dalla Turchia e dai suoi alleati occidentali.

Anche il partito politico filo-curdo del Paese, che ha condannato l’attacco di TUSAS, ha sottolineato che questo è avvenuto in un momento in cui era emersa la possibilità di un dialogo per porre fine al conflitto.

I media turchi hanno detto che gli aggressori sono arrivati mercoledì all’ingresso del complesso TUSAS in taxi. Gli aggressori, armati di armi d’assalto, hanno fatto esplodere un ordigno esplosivo accanto al taxi, scatenando il panico e consentendo loro di entrare.

Una delle vittime è stata identificata come l’ingegnere meccanico Zahide Guclu, che si era recata all’ingresso per ritirare i fiori inviati dal marito, l’agenzia statale Anadolu.

Anche il tassista è stato ucciso dagli aggressori e il suo corpo è stato trovato nel bagagliaio del veicolo, ha riferito l’agenzia.

Orhan Akdundar, fratello di un dipendente della TUSAS, era tra i parenti che aspettavano fuori dal complesso notizie dei loro cari.

“Ho chiamato mio fratello che era dentro e gli ho chiesto, ‘Cosa è successo?’ Ha detto che era esplosa una bomba e che gli spari sono continuati per molto tempo”, ha detto Akdundar. “C’è stata una grande confusione. La gendarmeria, le forze speciali e altre forze di sicurezza erano tutte qui. C’erano molte ambulanze. Poi i telefoni si sono spenti e non sono riuscito a stabilire una comunicazione”.

Un dipendente non identificato della TUSAS ha gridato: “Lavoreremo di più e produrremo di più, sfidando i traditori”, mentre lui e altri colleghi venivano evacuati dai locali, secondo un video trasmesso da HaberTurk.

Le immagini delle telecamere di sicurezza, trasmesse in televisione, hanno mostrato un uomo in borghese che trasportava uno zaino e impugnava un fucile d’assalto.

Il ministro degli Interni ha affermato che le squadre di sicurezza sono state inviate non appena è iniziato l’attacco, intorno alle 15:30.

Sono stati uditi diversi colpi di arma da fuoco dopo che le forze di sicurezza sono entrate nel sito, hanno riferito l’agenzia di stampa DHA e altri media. Sono stati visti elicotteri volare sopra i locali.

Le autorità hanno disposto un blackout temporaneo sulla copertura mediatica dell’attacco e hanno continuato a limitare l’accesso ai siti web dei social media.

Il vicepresidente Cevdet Yilmaz ha affermato che l’obiettivo dell’attacco era “il successo della Turchia nell’industria della difesa”.

L’ambasciata irachena ad Ankara ha rilasciato una dichiarazione di condanna dell’attacco. Ha affermato che l’ambasciata “afferma la ferma posizione dell’Iraq nel rifiutare il terrorismo e l’estremismo in tutte le sue forme e manifestazioni, ed esprime la solidarietà del governo e del popolo iracheno con il governo e il popolo della Repubblica di Turchia”. All’inizio di quest’anno, l’Iraq ha annunciato un divieto al PKK.

Il Segretario generale della NATO Mark Rutte e il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno entrambi espresso la loro solidarietà alla Turchia.

Anche il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha denunciato l’attacco. “I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime”, ha detto su X.