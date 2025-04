Una bambina è stata rapita e chiusa legata in una botola. Urlava disperata quando la polizia l’ha trovata e salvata. Poi una folla inferocita ha picchiato a morte il suo rapitore.

I filmati mostrano poliziotti disperati che cercano freneticamente la bambina di nove anni rapita, le cui grida si sentivano, prima di trovarla nascosta in una stanza segreta sotto casse di birra.

La bambina era scomparsa mentre giocava nel quartiere Parque dos Presidentes di Tramandaa, vicino a San Paolo, in Brasile. E poco dopo essere stata liberata, ha indicato il suo presunto rapitore come il 61enne Marco Antonio Bocker Jacob, linciato dalla gente del posto.

La bambina urlava disperata

La famiglia e i vicini della bambina di nove anni avevano immediatamente iniziato a cercarla, distribuendo volantini e utilizzando un’auto con altoparlanti per trasmettere la sua scomparsa dopo la sua scomparsa. I sospetti erano già caduti su Bocker Jacob, il proprietario di un minimarket nelle vicinanze, dopo che si era rifiutato di fornire filmati di sicurezza al padre della bambina per aiutarla a ritrovarla.

Bocker Jacob avrebbe attirato la ragazza nel suo negozio con un ghiacciolo prima di segregarla in una buca di cemento con una botola bloccata da casse di birra. Gli agenti di polizia sono stati chiamati nel negozio e, sentendo le grida della ragazza, l’hanno trovata in cantina un giorno dopo la sua scomparsa con le mani legate.

Una folla inferocita

Le riprese della bodycam hanno catturato i momenti di tensione mentre gli agenti rimuovevano gli ostacoli per liberarla. Dopo il suo salvataggio, ha dichiarato in lacrime che il proprietario del negozio l’aveva abusata indicando e urlando: “È stato lui, ha abusato di me”. È stata quindi consegnata alla sua famiglia mentre una folla furiosa di circa 50 persone si è radunata vicino al negozio e ha iniziato a lanciargli oggetti. Sono entrati con la forza nel negozio dove hanno aggredito Bocker Jacob.

La polizia ha cercato di controllare la situazione con proiettili di gomma e gas lacrimogeni, ma il presunto rapitore è rimasto gravemente ferito ed è morto per le ferite. Il sergente Christian Pacheco ha dichiarato ai media locali: “L’abbiamo tirata su per un braccio e lei è finita dritta tra le braccia di un collega.

“Siamo riusciti a tirarla fuori da lì, l’abbiamo messa in un veicolo senza contrassegni con la sua famiglia e l’abbiamo portata al pronto soccorso per le prime cure”. La bambina ora riceve supporto psicologico dopo la sua terribile esperienza. Sua madre ha detto: “Le darò tutto ciò che vuole. Farò tutto il possibile per renderla felice e aiutarla a dimenticare tutto questo”.

Bocker Jacob aveva precedenti penali, tra cui condanne per femminicidio, traffico di droga, furto di veicoli, crudeltà sugli animali e aggressione. Le autorità locali hanno avviato un’indagine sia sul rapimento che sul successivo linciaggio.