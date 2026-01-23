A Minnepolis gli agenti dell’Ice lanciano del gas tossico contro i cittadini che protestano. Un video girato nelle scorse ore mostra un nuovo gesto estremo compiuto da Greg Bovino, il comandante della U.S Border Patrol. Bovino lancia diversi avvertimenti con lo scopo di far all0ntanare la popolazione. Alla fine, come mostrano le immagini che seguono, il capo degli agenti lancia del gas contro i manifestanti.

I fatti sono accaduti nei giorni scorsi e mostrano la brutalità della Polizia di frontiera, sempre più impegnata in una guerra più politica che altro: il Minnesota è infatti a guida democratica e con un numero di cittadini irregolari ben inferiore a Stati a guida repubblicana come il Texas. Qui le autorità, dal governatore alla Polizia fino al sindaco, hanno apertamente protestato contro l’occupazione della città voluta da Trump. E il presidente, come reazione ha deciso di intensificare gli arresti.

Sempre nelle scorse ore e sempre a Minneapolis, è stato arrestato anche un bambino di 5 anni. È invece notizia di oggi quella di un automobilista che è stato arrestato dagli agenti federali statunitensi solo per aver urtato il loro veicolo. Gli agenti hanno fatto retromarcia prima di fermarsi bruscamente per arrestare l’uomo.

Hanno prima circondato il veicolo poi hanno intimato all’autista di scendere. Hanno poi aperto la portiera e tirato fuori la persona alla guida dell’auto che è stata spinta a terra e ammanettata. Il testimone oculare che ha ripreso la scena ha ripetutamente urlato agli agenti che l’automobilista non ha fatto assolutamente nulla.