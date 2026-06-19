L’anticiclone continua a dominare stabilmente sull’Italia e, secondo le previsioni, potrebbe accompagnare il Paese fino alla fine del mese con temperature eccezionalmente elevate. A lanciare l’allarme è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, secondo cui “ci attendono giornate canicolari con termometri pronti a toccare punte di 39°C, persino sulle regioni del Nord Italia”.

Le temperature si manterranno ben al di sopra delle medie stagionali, con scarti fino a 8-9 gradi sia nei valori massimi diurni sia in quelli minimi notturni. Le cosiddette notti tropicali saranno particolarmente diffuse, con la colonnina di mercurio che in molte aree non riuscirà a scendere sotto i 25°C. Le condizioni più difficili sono attese soprattutto in Pianura Padana e lungo le coste, dove all’elevato caldo si sommerà un tasso di umidità elevato, aumentando il disagio fisiologico. Non sono esclusi temporali localizzati, soprattutto sulle aree alpine e prealpine, innescati proprio dall’accumulo di calore.

Anche il Ministero della Salute segnala un progressivo aggravamento delle condizioni nelle principali città italiane. Per oggi è previsto il bollino arancione, che indica condizioni meteorologiche potenzialmente rischiose per la salute, a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Domani il livello di attenzione resterà arancione a Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Rieti, Roma e Verona, mentre scatterà il bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore, a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Il bollino rosso segnala condizioni di emergenza che possono avere effetti negativi sulla salute non solo delle persone più fragili, ma anche della popolazione sana e attiva.

Le previsioni giorno per giorno

Sabato 20 giugno

Nord: tempo stabile e molto caldo, con qualche temporale pomeridiano sui rilievi. Centro: temperature in ulteriore crescita. Sud: sole e caldo diffuso.

Domenica 21 giugno

Nord: temporali di calore su Alpi, Prealpi e zone di pianura limitrofe, con afa intensa. Centro: sole e afa diffusi. Sud: condizioni stabili e ulteriore aumento delle temperature.

Tendenza

L’alta pressione subtropicale Cerbero è destinata a rafforzarsi ulteriormente, portando massime fino a 39-40°C e notti super tropicali. Il caldo intenso e l’umidità elevata determineranno condizioni di forte disagio fisiologico in molte zone del Paese.