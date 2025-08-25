La compagnia americana Southwest Airlines ha deciso di cambiare rotta stravolgendo le proprie regole riguardo ai passeggeri in sovrappeso. Come riportato dal Washington Post, infatti, dal 27 gennaio 2026 chi occupa più spazio a bordo sarà tenuto ad acquistare in anticipo un secondo biglietto, senza alcuna garanzia di rimborso. Questa nuova regola adottata dalla compagnia americana segna una decisiva inversione di tendenza rispetto alle precedenti politiche, considerate le più inclusive del settore.

Le nuove regole che fanno discutere

Cosa cambia con le nuove politiche di Southwest Airlines? Fino ad oggi, i passeggeri in sovrappeso potevano richiedere un secondo posto anche in aeroporto, gratuitamente e con la possibilità di rimborso qualora il volo non fosse pieno. Con la nuova regola, dal 2026 il sedile aggiuntivo dovrà essere acquistato in anticipo. Inoltre, sarà rimborsabile solo a determinate condizioni: il volo deve avere posti liberi e i due biglietti devono appartenere alla stessa classe tariffaria.

La politica di Southwest Airlines potrebbe avere un impatto piuttosto rilevante: secondo i dati ufficiali, circa il 74% della popolazione adulta statunitense è classificata come sovrappeso oppure obesa. Naturalmente, la decisione drastica della compagnia americana ha scatenato dure reazioni da parte delle associazioni per i diritti delle persone con obesità. Secondo la National Association to Advance Fat Acceptance, questo cambiamento rappresenta un peso economico per i passeggeri interessati e soprattutto contribuisce a stigmatizzare ulteriormente una fascia vulnerabile della popolazione.

Da un lato le polemiche, dall’altro i consensi. Secondo vari sondaggi condotti negli ultimi anni, il 46% dei viaggiatori si è detto favorevole all’introduzione di tariffe maggiorate per i passeggeri sopra una certa soglia di peso, ovvero 130 kg per gli uomini e 100 kg per le donne. Il 37% degli intervistati, inoltre, dichiara che l’acquisto del secondo posto dovrebbe essere automatico nel caso in cui il passeggero non riesca a rientrare nei confini di un solo sedile. Southwest Airlines, però, non è la sola a promuovere regole di questo tipo. Air France, per esempio, offre già la possibilità di acquistare un secondo posto con sconto del 25%, rimborsabile se il volo non è pieno. Anche Ryanair richiede la prenotazione anticipata di un posto aggiuntivo per motivi di spazio, che la compagnia identifica come “comfort seat”.