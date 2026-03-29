Il Canada apre le porte agli infermieri italiani: l’Institut français Italia lancia un’offerta di lavoro per il settore sanitario con opportunità in strutture di Montréal come l’Ospedale Santa Cabrini e il Centro Dante per cure a lungo termine. La proposta è allettante: stipendi lordi tra 4.380 e 8.140 dollari canadesi al mese (circa 2.750‑5.120 euro), trasferimento coperto e supporto completo per immigrazione e corsi di francese gratuiti.

Possono candidarsi infermieri diplomati con almeno un anno di esperienza e conoscenza della lingua francese. I selezionati saranno contattati via e-mail per colloqui virtuali e accompagnati passo passo nel percorso di trasferimento, con biglietto aereo incluso e formazione linguistica avanzata.

La proposta dal Canada arriva in un momento critico per l’Italia: secondo la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, mancano circa 65.000 infermieri, costretti a turni massacranti e stipendi sotto la media europea. Le offerte estere, quindi, rischiano di accelerare l’esodo di personale sanitario.