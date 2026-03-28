I cadaveri di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Secondo le prime informazioni, i corpi sono stati già recuperati dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche il nucleo sommozzatori arrivati in elicottero per effettuare ulteriori ricerche nello specchio d’acqua. Al momento non sono stati rilevati segni di violenza sui corpi della donna e del bambino. I corpi sono stati visti in acqua nel primo pomeriggio da un passante.

A quanto emerge, le due vittime sarebbero di origini asiatiche, ma al momento non sono note le loro identità. La donna avrebbe 35-40 anni, il piccolo circa 12 mesi. Sul posto è intervenuto anche il 118 ma, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico legale ha dichiarato i decessi. I sommozzatori si sono messi al lavoro per escludere la presenza di altre persone sul posto. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti sulle cause della tragedia.