Un piano follemente criminale, tanto più irrealizzabile quanto più meticolosamente studiato: cosa avevano in testa, quale megalomania malata dovevano coltivare Gavin Rivers Weisenburg e Tanner Christopher Thomas per pianificare e organizzare nel mimimo dettaglio l’invasione di un’isola a Haiti al solo turpe scopo di ucciderne tutta la popolazione maschile e ridurre in schiavitù sessuale il resto di donne e ragazzi?

Gavin Rivers Weisenburg e Tanner Christopher Thomas

L’enormità delle ambizioni – un grattacielo di vanagloria e presunzione mischiate a ordinaria crudeltà – dovrebbe garantire della implausibiltà tecnica prima che morale delle intenzioni dei due. Che hanno in comune l’essere nati in Texas e aver vent’anni. Oltre a nutrire sentimenti biecamente razzisti e condividere pulsioni pedofile.

Ma i due erano andati troppo avanti per cavarsela con una scoppola in testa all’eccentrico millantatore. Avevano scelto l’isola di Govane perché per nulla presidiata da forze delle’ordine armate. Volevano sterminare tutti i maschi adulti senza eccezione. Quindi, ridurre in schiavitù sessuale donne e minori secondo una logistica precisa e sottilmente congegnata per produrre redditività.

Cosa rischiano i due ventenni

Per guadagnare velocemente in preparazione e competenze militari Thomas si era arruolato nell’Air Force all’inizio dell’anno. Thomas si era iscritto a corsi di formazione. I due facevano opera di reclutamento tra i disadattati. Hanno iniziato ad accumulare armi ed equipaggiamento. Sognavano – ha scoperto la procura federale – di dar corso alle loro “rape fantasies”.

Il procuratore fa sul serio, a dispetto della incredibile presunzione (prendere il controllo militare di un’isola di 87mila abitanti!): i due rischiano l’ergastolo per la cospirazione di omicidio in un Paese estero, e fino a 30 anni per violenze gravi e produzione di materiale pedopornografico.